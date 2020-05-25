Россия ввела временный запрет на ввоз бензина

До 1 октября в Россию запрещен ввоз различных видов бензина, керосина, дизельного и судового топлива, а также газойли. Временный запрет вводится для обеспечения энергетической безопасности и стабилизации ситуации на внутреннем рынке топлива, говорится в постановлении правительства.

Запрет не распространяется на топливо, которое используется транспортным средством во время пути, на транзитные грузы и на уже ввезенное топливо, которое не успели задекларировать. Также запрет не распространяется на физлиц, которые ввозят топливо для личного использования.

Антимонопольной службе и Минэнерго постановлением поручено следить, чтобы из-за запрета на ввоз топлива не ускорился рост его цены.

В апреле автомобильный бензин подешевел у производителей на 22%. Его производство сократилось на 29,2% по сравнению с мартом. Но цены на АЗС остаются стабильными. Достигается это за счет значительной доли налогов в стоимости каждого литра топлива, а также работой механизма по сдерживанию цен на нефтепродукты.

Глава Минэнерго Александр Новак говорил, что запрет ввоза топлива «вынужденная и не совсем рыночная» мера: «Мы предлагаем эту меру для того, чтобы сохранить нашу нефтеперерабатывающую отрасль, в первую очередь это нам обеспечит сохранение рабочих мест, сохранение работы НПЗ».