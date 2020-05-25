В Израиле начался суд над премьер-министром

Судебный процесс над премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, обвиняемым в коррупции, продлится год или даже больше, а первые свидетели озвучат свои показания лишь через несколько месяцев. О деле «Государство Израиль против Биньямина Нетаньяху» рассказывает The New York Times.

Действующий премьер-министр Израиля отправился на собственный суд в воскресенье 24 мая днем, спустя несколько часов после председательствования на заседании нового кабинета министров. Нетаньяху стал первым лидером Израиля (где президент обладает более представительскими функциями), который предстал перед судом по обвинениям, касающимся официальной деятельности, и при этом не стал просить о неприкосновенности.

Нетаньяху обвиняется во взяточничестве, злоупотреблении доверием и мошенничестве, в том числе за оказание официальных услуг в пользу двух бизнесменов за два вида подарков. По словам прокуроров, это материальные подарки, в том числе дорогие сигары и шампанское, которые стоили сотни тысяч долларов, а также контроль над тем, как о премьере говорили два ведущих новостных агентства, что помогало в поддержке имиджа.

Ожидается, что судебное разбирательство продлится год или более, а первые свидетели не должны будут давать показания в течение нескольких месяцев. В случае признания виновным Нетаньяху могут грозить годы тюрьмы, так как он долгое время отрицал свою вину.

Для Израиля и его молодой и податливой демократии суд над самым влиятельным человеком в стране может показаться заявлением о стойкости и справедливости государственных институтов.

Некоторые считают, что решение Нетаньяху не отступать, как это делали его предшественники Ицхак Рабин и Эхуд Ольмерт, когда находились под следствием, было национальным знаком позора и обнажило серьезную слабость, которая может стать более критичной, чем дольше длится судебное разбирательство. Так, профессор Шломо Авинери, политолог из Еврейского университета, сказал, что Израиль столкнулся с множеством серьезных проблем, как давних, так и новых, и суд над Нетаньяху окажется таким же отвлекающим фактором, как и расследование, которое к нему привело.

Также некоторые эксперты отмечают, что обвинения против Нетаньяху ничто по сравнению с конфликтами, которые могут возникнуть, когда премьер-министр одновременно руководит нацией и борется за свою свободу.

Профессор Юваль Шани, ученый-юрист Еврейского университета и Института демократии Израиля, отмечает, что существует «базовая несовместимость» между Нетаньяху, управляющим правительством и его агрессивной «борьбой в качестве обвиняемого», которая может ослабить преследующую его систему. Нетаньяху вел длительную кампанию по дискредитации правоохранительной системы, называя дела против него «охотой на ведьм» и нападая на полицию и прокуроров. Накануне суда его союзники по партии «Ликуд» усилили эту атаку, объявив генерального прокурора преступником и заявив, что любой, кроме оправдательного, приговор, разрушит веру общественности в систему правосудия.

В здании суда Нетаньяху назвал происходящее «попыткой расстроить волю народа» и обвинил полицию, прокуратуру и «левые газеты» в сговоре против него. Наум Барнеа, влиятельный обозреватель газеты Yediot Ahronot, заметил, что целью Нетаньяху была «делегитимизация обвинения и судей до начала судебного процесса». Он считает, что недовольство перетечет в соцсети, а потом «толпы выйдут на улицу и могут даже захватить суд». Барни пишет: «Это не Иисус, которого судят, и это не Пилат, который выносит приговор. Расслабьтесь».

Тем не менее у здания суда прошли демонстрации как в поддержку, так и против Нетаньяху. «Мы празднуем маленькую победу, — рассказывает Фаня Оз-Зальцбергер, политолог и историк юридического факультета Университета Хайфы. — Но почти все вокруг меня подозревают, что этот процесс каким-то образом будет остановлен. То, что я бы назвал глубокой демократией, гражданским обществом, теперь очень настороженно относится ко всему, что может пойти не так».