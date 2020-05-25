Россию может ждать серьезный кризис из-за снижения спроса на нефть

Экономика России движется к глубочайшему спаду за последние 10 лет, и не за горами может быть большой кризис. Причиной станет резкое сокращение бюджетных поступлений из-за снижения спроса на нефть и газ, пишет Bloomberg, ссылаясь на аналитиков Энергетического центра Сколково.

Если Россия не адаптируется к новым условиям, бюджетные поступления «резко сократятся» и экономическая стагнация будет длиться в течение следующих двух десятилетий, так как высокие цены на топливо были основой для экономического роста. Аналитики ожидают, что пандемия коронавируса ускорит сокращение мирового потребления ископаемого топлива, а некоторые даже прогнозируют, что пик потребления был в 2019 году (примерно на 15 лет раньше, чем ожидал Кремль).

При этом российские власти не показывают, что намерены что-то делать с ситуацией, когда почти половина доходов бюджета поступает от экспорта энергоносителей. Только в этом месяце глава «Роснефти» Игорь Сечин отчитывался перед президентом России Владимиром Путиным о прогрессе, достигнутом в проекте по разведке арктической нефти, а «Газпром» сообщал о проектных и изыскательских работах по созданию нового трубопровода в Китай.

Цены на сырую нефть упали примерно на 45% с начала года из-за блокировок, вызванных коронавирусом. Хотя в последние недели рынок восстановился, цена российской экспортной смеси нефти Urals по-прежнему значительно ниже $42, необходимых для сбалансирования российского бюджета.

Международное энергетическое агентство прогнозирует падение мирового спроса на нефть на 8,6 млн бареллей в сутки в этом году (около 9%) и рост спроса на энергию солнца и ветра из-за стремления развитых стран к климатической нейтральности.

«Все страны, которые сильно зависят от ископаемого топлива, говорили «мы должны измениться» в течение многих лет, но они этого не сделали, потому что это сложно. Но это больше не вопрос надежды, это вопрос необходимости, потому что люди просто больше не будут хотеть этого дорогостоящего ископаемого топлива», — говорит стратег из лондонского аналитического центра Carbon Tracker Кингсмилл Бонд.

«Никто не ставит эти вопросы перед Путиным, никто не может этого сделать. Россия похожа на огромный корабль, который движется в неправильном направлении. Если кто-то хочет улучшить его, это представляет опасность для всего корабля», — считает руководитель Центра экономики окружающей среды и природных ресурсов Высшей школы экономики Георгий Сафонов.