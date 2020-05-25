В России снизилось доверие бизнеса к судам и правоохранителям

Небезопасным ведение бизнеса в России считают 74,3% опрошенных бизнесменов и экспертов, а недоверие к судебной и правоохранительной системам превысило 70%. Об этом говорят данные исследования Федеральной службы охраны, включенные в ежегодный доклад бизнес-омбудсмена Бориса Титова, пишут «Ведомости».

Опрос экспертов (адвокатов, прокуроров, правозащитников и ученых-юристов) и бизнесменов, подвергавшихся уголовному преследованию, показал, что в 2020 году небезопасным ведение бизнеса в России считают 74,3%, хотя в 2017 году такое мнение было у 57,1% респондентов. Доля не считающих правосудие в стране независимым и объективным выросла с 50% в 2017 году до 73,8% в 2020, а тех, кто не доверяет правоохранительным органам — с 45% до 70,3%.

Около 70% опрошенных считают квалификацию следователей недостаточной для расследования экономической преступлений. 41,3% предпринимателей считают, что возбужденные в их отношении дела были связаны с личным интересом силовиков, а 37,6% — уверены, что дело в конфликте с другим бизнесом. Противодействие коррупции назвали неэффективным 74,1% опрошенных (в 2017 г. — 61,1%).

84,2% предпринимателей, участвовавших в опросе, рассказали, что из-за уголовного преследования их бизнес был полностью или частично разрушен. Примерно половина ощутила потерю репутации, а треть — утрату большей части активов.

Несмотря на запрет арестовывать предпринимателей, 23,8% были взяты под стражу, а 9,5% оказались под домашним арестом. Залог был определен как мера пресечения лишь в 2,1% случаев. Также предприниматели в качестве проблем для бизнеса отметили арест банковских счетов, контакты правоохранителей с контрагентами и изъятие документов.

Среди путей решений проблемы преследования предпринимателей бизнес-омбудсмен отмечает передачу экономических дел в ведение судов присяжных. А для возвращения предпринимателей, подвергшихся уголовному преследованию, из-за границы Титов предлагает предусмотреть возможность дистанционного допроса — например, путем использования одобренных правоохранительными органами систем видеоконференцсвязи.