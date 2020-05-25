Установлен рекорд по загрязнению воздуха в России

В первом квартале 2020 года высокое загрязнение воздуха в России фиксировалось на 57% чаще, чем в аналогичном периоде 2019 года. Согласно исследованию компании Finexpertiza на основе данных Росгидромета, в начале этого года было выявлено 44 случая высокого загрязнения воздуха. Это самый высокий показатель за пять лет, пишет РБК.

За весь 2019 год фиксировался 61 случай высокого загрязнения воздуха, дважды замеры показывали экстремально высокий уровень загрязнения. В первом квартале прошлого года было замечено 28 случаев высокого загрязнения. А самым плохим по качеству воздуха сейчас считается 2018 год, когда выявили 86 случаев высокого загрязнения и четыре экстремально высокого. В январе–марте 2020 года экстремально высоких выбросов замечено не было.

Основными источниками загрязнения в исследовании называют предприятия металлургической, горнодобывающей, нефтяной и целлюлозно-бумажной промышленности, а также предприятия сферы ЖКХ. Наиболее пострадавшие регионы — Бурятия (21 случай), Забайкалье (8) и Красноярский край (7). Шесть случаев загрязнения в первом квартале 2020 года были связаны с авариями.

Эксперты отмечают, что количество фактов загрязнения зависит от количества замеров. При этом данные Росгидромета все еще не слишком репрезентативны из-за недостатка пунктов мониторинга качества воздуха рядом с промышленными предприятиями и в жилом секторе.

По словам главы комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова, на увеличение их количества не хватает средств даже в рамках федерального проекта «Чистый воздух» из-за предстоящего сокращения финансирования проекта со стороны Минфина и отсутствия бюджетных трансфертов.