В России число заболевших коронавирусом превысило 353 тысячи

За последние сутки в России выявлено 8946 новых случаев коронавируса. Умерли 92 человека, а выздоровели 5499.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 353 427 случаев коронавируса. За весь период зафиксировано 3633 летальных исхода, выздоровели 118 798 человек.

Новые случаи:

🔸Москва — 2560

🔸Московская область — 831

🔸Санкт-Петербург — 374

🔸Свердловская область — 279

🔸Нижегородская область — 229

🔸Ростовская область — 158

🔸Астраханская область — 153

🔸Красноярский край — 145

🔸Архангельская область — 126

🔸Иркутская область — 116

🔸Тульская область — 111

🔸Республика Дагестан — 110

🔸Калужская область — 108

🔸Брянская область — 106

🔸Ярославская область — 101

🔸Саратовская область — 98

🔸Ульяновская область — 98

🔸Чувашская Республика — 97

🔸Самарская область — 97

🔸Пензенская область — 94

🔸Краснодарский край — 90

🔸Белгородская область — 89

🔸Волгоградская область — 89

🔸Республика Башкортостан — 89

🔸Новосибирская область — 89

🔸Рязанская область — 87

🔸Ханты-Мансийский АО — 85

🔸Кабардино-Балкарская Республика — 83

🔸Смоленская область — 82

🔸Алтайский край — 81

🔸Республика Саха (Якутия) — 81

🔸Ставропольский край — 79

🔸Республика Тыва — 78

🔸Курская область — 74

🔸Тамбовская область — 72

🔸Новгородская область — 70

🔸Владимирская область — 69

🔸Республика Бурятия — 66

🔸Хабаровский край — 65

🔸Кировская область — 64

🔸Липецкая область — 63

🔸Республика Татарстан — 62

🔸Республика Северная Осетия — 60

🔸Орловская область — 59

🔸Омская область — 59

🔸Забайкальский край — 59

🔸Ленинградская область — 58

🔸Воронежская область — 55

🔸Тверская область — 53

🔸Приморский край — 49

🔸Республика Ингушетия — 45

🔸Челябинская область — 45

🔸Оренбургская область — 44

🔸Калининградская область — 43

🔸Пермский край — 43

🔸Республика Марий Эл — 39

🔸Ямало-Ненецкий АО — 38

🔸Тюменская область — 37

🔸Ивановская область — 36

🔸Мурманская область — 36

🔸Республика Мордовия — 34

🔸Камчатский край — 31

🔸Амурская область — 30

🔸Томская область — 29

🔸Псковская область — 26

🔸Карачаево-Черкесская Республика — 26

🔸Республика Адыгея — 25

🔸Республика Калмыкия — 24

🔸Республика Хакасия — 24

🔸Вологодская область — 22

🔸Чеченская Республика — 22

🔸Удмуртская Республика — 19

🔸Республика Карелия — 16

🔸Республика Крым — 14

🔸Костромская область — 13

🔸Кемеровская область — 12

🔸Республика Алтай — 7

🔸Республика Коми — 6

🔸Курганская область — 4

🔸Чукотский АО — 2

🔸Севастополь — 2

🔸Сахалинская область — 1

🔸Еврейская АО — 1