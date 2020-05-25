В России число заболевших коронавирусом превысило 353 тысячи

За последние сутки в России выявлено 8946 новых случаев коронавируса. Умерли 92 человека, а выздоровели 5499.
Всего на сегодняшний день в России выявлено 353 427 случаев коронавируса. За весь период зафиксировано 3633 летальных исхода, выздоровели 118 798 человек.
Новые случаи:
🔸Москва — 2560
🔸Московская область — 831
🔸Санкт-Петербург — 374
🔸Свердловская область — 279
🔸Нижегородская область — 229
🔸Ростовская область — 158
🔸Астраханская область — 153
🔸Красноярский край — 145
🔸Архангельская область — 126
🔸Иркутская область — 116
🔸Тульская область — 111
🔸Республика Дагестан — 110
🔸Калужская область — 108
🔸Брянская область — 106
🔸Ярославская область — 101
🔸Саратовская область — 98
🔸Ульяновская область — 98
🔸Чувашская Республика — 97
🔸Самарская область — 97
🔸Пензенская область — 94
🔸Краснодарский край — 90
🔸Белгородская область — 89
🔸Волгоградская область — 89
🔸Республика Башкортостан — 89
🔸Новосибирская область — 89
🔸Рязанская область — 87
🔸Ханты-Мансийский АО — 85
🔸Кабардино-Балкарская Республика — 83
🔸Смоленская область — 82
🔸Алтайский край — 81
🔸Республика Саха (Якутия) — 81
🔸Ставропольский край — 79
🔸Республика Тыва — 78
🔸Курская область — 74
🔸Тамбовская область — 72
🔸Новгородская область — 70
🔸Владимирская область — 69
🔸Республика Бурятия — 66
🔸Хабаровский край — 65
🔸Кировская область — 64
🔸Липецкая область — 63
🔸Республика Татарстан — 62
🔸Республика Северная Осетия — 60
🔸Орловская область — 59
🔸Омская область — 59
🔸Забайкальский край — 59
🔸Ленинградская область — 58
🔸Воронежская область — 55
🔸Тверская область — 53
🔸Приморский край — 49
🔸Республика Ингушетия — 45
🔸Челябинская область — 45
🔸Оренбургская область — 44
🔸Калининградская область — 43
🔸Пермский край — 43
🔸Республика Марий Эл — 39
🔸Ямало-Ненецкий АО — 38
🔸Тюменская область — 37
🔸Ивановская область — 36
🔸Мурманская область — 36
🔸Республика Мордовия — 34
🔸Камчатский край — 31
🔸Амурская область — 30
🔸Томская область — 29
🔸Псковская область — 26
🔸Карачаево-Черкесская Республика — 26
🔸Республика Адыгея — 25
🔸Республика Калмыкия — 24
🔸Республика Хакасия — 24
🔸Вологодская область — 22
🔸Чеченская Республика — 22
🔸Удмуртская Республика — 19
🔸Республика Карелия — 16
🔸Республика Крым — 14
🔸Костромская область — 13
🔸Кемеровская область — 12
🔸Республика Алтай — 7
🔸Республика Коми — 6
🔸Курганская область — 4
🔸Чукотский АО — 2
🔸Севастополь — 2
🔸Сахалинская область — 1
🔸Еврейская АО — 1