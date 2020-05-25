В перестрелке в Москве пострадали двое, задержаны восемь ее участников

В результате перестрелки на юге Москвы пострадали двое человек, задержаны восемь участников конфликта.

«Пострадавших двое, это граждане 38 и 36 лет, проживающие в Мордовии и Самарской области. У них диагностированы множественные ранения поясницы, нижних конечностей и ягодиц», — сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

Полиция задержала восемь участников конфликта. «Трое из них — жители Оренбуржья и Подмосковья — были задержаны на месте, еще пятеро — уроженцы Кавказа — при попытке скрыться на автомобиле Ford Focus», — сказал собеседник агентства.

Baza сообщает, что перестрелка 24 мая оказалась внутренней разборкой между сотрудниками ритуальной компании «Гранд Ритуал»: «Стрелялись из-за денег, которых руководство недосчитались во время дежурной проверки деятельности дочерней компании».