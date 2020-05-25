«Левада-центр»: треть россиян уверены в невозможности отстоять свои права

Около 30% жителей России за последние пять лет сталкивались с нарушением своих прав, показало исследование «Левада-центра». Наиболее распространёнными являются нарушения социально-экономических прав, рассказал «Открытым медиа» замдиректора социологической службы Денис Волков.

Большинство россиян уверены, что сложно или невозможно отстоять свои права, когда их нарушают. Только 3% респондентов считают, что для обычного человека это «довольно легко», 59% — сложно, но реализуемо, еще треть россиян (34%) уверена, что сделать это «практически невозможно». Доля пессимистов в два раз больше среди малоимущих — почти половина из них считает, что добиться своего «практически невозможно». Среди обеспеченных так ответила только четверть респондентов. Кроме того, о невозможности защитить свои права в два раза чаще среднего говорят те, кто уже сталкивался с произволом, и еще чаще те, чья попытка отстоять права не завершилась успехом. Те, кто лично не сталкивался с произволом, склонны оценивать происходящее вокруг более позитивно, отмечают авторы исследования: «Можно сказать, что такие люди смотрят на жизнь сквозь розовые очки; они не следят за происходящим, несправедливость, происходящая по отношению к другим, для большинства неинтересна».

Для того чтобы отстоять свои права, россияне чаще всего обращались в полицию (30%) или к адвокатам (29%). 17% ходили в суд, и только меньше 10% сказали, что искали защиты у политиков или правозащитников. При этом именно адвокатам и правозащитникам успешнее всего удавалось полностью или частично отстоять права своих подопечных, показывают данные опроса. Самым безрезультатным оказалось идти за помощью в общественные приемные депутатов, президента или к уполномоченным по правам человека — успешно отстоять свои права в таком случае удалось только 27% обратившихся.