Сервис проверки цифровых пропусков требует согласие на рассылку рекламы и передачу данных третьим лицам

Сервис для проверки электронных пропусков, используемый в Москве, может передавать третьим лицам данные пользователей для рассылки рекламы. Это указано в обязательных условиях пользовательского соглашения, которое рассчитано на 10 лет, пишут «Ведомости».

При регистрации в системе пользователь сам обязан указать фамилию, имя, отчество, паспортные данные и дату рождения. Сервис также получает доступ к данным устройства, с которого пришел запрос, и к информации об интернет-браузере и файлах cookies. Чтобы отозвать согласие на обработку и передачу данных и отправку рекламы, необходимо направить требование в письменной форме в ДИТ Москвы.