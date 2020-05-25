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Сервис проверки цифровых пропусков требует согласие на рассылку рекламы и передачу данных третьим лицам

25.05.2020

Сервис для проверки электронных пропусков, используемый в Москве, может передавать третьим лицам данные пользователей для рассылки рекламы. Это указано в обязательных условиях пользовательского соглашения, которое рассчитано на 10 лет, пишут «Ведомости».

При регистрации в системе пользователь сам обязан указать фамилию, имя, отчество, паспортные данные и дату рождения. Сервис также получает доступ к данным устройства, с которого пришел запрос, и к информации об интернет-браузере и файлах cookies. Чтобы отозвать согласие на обработку и передачу данных и отправку рекламы, необходимо направить требование в письменной форме в ДИТ Москвы.

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