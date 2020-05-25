Памфилова допустила электронное голосование по Конституции в нескольких регионах

Электронное голосование по поправкам в Конституцию может пройти в трех-четырех регионах, сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

«Что касается общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ, то дистанционное голосование в масштабах страны применяться не будет. Речь может идти пока не более чем о трех-четырех регионах, пока только на основе примененной ранее «московской» технологии. Такую инициативу должен проявить сам регион, «защитив» в ЦИК свою готовность и способность выполнить все требования», — сказала она в интервью «Российской газете».

В Единый день голосования в сентябре дистанционное волеизъявление может быть применено в одном-двух регионах, говорит Памфилова.