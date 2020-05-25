Глава Тувы сообщил о госпитализации из-за коронавируса

Глава Тувы Шолбан Кара-оол сообщил, что он и несколько чиновников региона находятся в больнице после заражения коронавирусом.

«Мы знали, что можем заболеть, но кто-то должен работать, обязан нести ответственность, — сказал Кара-оол в видеообращении на своей странице во «ВКонтакте». — В больнице лежат кроме меня и председатель администрации Танды, Улухема. Есть наши подчиненные. Зараза очень страшная, задевает многие стороны здоровья. Голова очень болит, у кого-то воспаление легких».

По его словам, у одних чиновников заболевание проходит в легкой форме, другие находятся в реанимации. Сам он планирует руководить дистанционно.

«Надо для себя понимать, что болезнь очень заразная, распространяется очень быстро, — обратился он в жителям региона. — Охватывает все части организма, человек ухудшается буквально за четыре дня и может превратиться в труп. Берегите себя, в общественные места без надобности не ходите».