Власти Гонконга предупредили о «росте терроризма» на фоне митингов

После того как тысячи жителей Гонконга вышли на улицы в знак протеста против нового законодательства о нацбезопасности, министр по вопросам безопасности полуавтономии заявил о «росте терроризма». Об этом сообщает Reuters.

Впервые после начала эпидемии коронавируса в Гонконге прошла массовая акция протеста, участники которой заявили, что «независимость Гонконга — единственный выход». Демонстрация была вызвана заявлениями Пекина о необходимости введения для автономии нового законодательства о нацбезопасности, которое направлено в том числе и против сепаратизма.

Полиция применила против демонстрантов слезоточивый газ и водометы, более 180 человек были задержаны.

«В городе растет терроризм и действия, которые наносят ущерб национальной безопасности. Всего за несколько месяцев Гонконг превратился из одного из самых безопасных городов в мире в город, окруженный тенью насилия», — заявил министр по вопросам безопасности в Гонконге Джон Ли.

«Центральное правительство уже заявило, что закон направлен против меньшинства людей, подозреваемых в угрозе национальной безопасности, и не повлияет на права широкой общественности», — сказал министр финансов Гонконга Пол Чан.

Озабоченность по поводу нового законодательства уже выразили США, Австралия, Великобритания, Канада и другие страны. А Тайвань, который стал убежищем для некоторого числа преследуемых в Гонконге сторонников демократии, пообещал народу полуавтономии «необходимую помощь».