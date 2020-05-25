Правозащитники создали карту респираторных заболеваний в колониях и СИЗО России

Проект «Серая зона», который показывает ситуацию с респираторными заболеваниями в российских колониях и СИЗО, создан несколькими правозащитными группами и адвокатами. В нем собирается информация от заключенных и их родственников о больных в местах заключения. По каждому случаю направляются запросы во ФСИН и прокуратуру, сообщает «КоммерсантЪ».

Идея собирать данные по заболевшим заключенным и арестантам появилась у правозащитников с самого начала пандемии.

«С адвокатами начали связываться родственники заключенных и сообщать о возможных заражениях. А в официальной статистике по COVID-19 случаи заболеваний в исправительных учреждениях никак отдельно не выделяются, хотя все кто находится там — в зоне особого риска, и сотрудники, и осужденные. Поэтому мы решили собрать в одном месте данные о положении дел в колониях и СИЗО», — говорит директор фонда «Общественный вердикт» Наталья Таубина.

По словам Таубиной, запрет на свидания со стороны ФСИН привел к росту напряженности в исправительных учреждениях: «Сложившаяся практика информационной блокады и полной закрытости учреждений ФСИН от общества, особенно во время эпидемии, недопустима и должна быть прекращена».

По всем неофициальным случаям заболеваний, информация о которых поступает от родственников и заключенных, правозащитники направляют запросы в УФСИН или прокуратуру — с требованием провести проверку и обеспечить безопасность как заключенных, так и сотрудников исправительных учреждений. Также на сайте проекта имеются формы запросов, чтобы родственники могли запрашивать информацию самостоятельно. На карте отмечаются лишь сообщения о болезнях, которые подтверждены несколькими источниками.

Создателями проекта являются Московская Хельсинкская группа, «Гражданский контроль», Центр содействия международной защите, фонд «Общественный вердикт», Уральская правозащитная группа, а также адвокаты Вера Гончарова, Ирина Бирюкова, Каринна Москаленко, Мария Серновец и юрист Яна Гельмель.