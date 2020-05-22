Голикова требует от регионов полной статистики по смертям от COVID-19

Полную статистику по смертям от коронавируса потребовала от глав регионов вице-премьер правительства Татьяна Голикова на заседании координационного совета по ситуации с коронавирусом. Об этом пишет Znak.com со ссылкой на источник в одной из региональных администраций.

«Сейчас у всех регионов разногласия по количеству смертей», — говорит собеседник издания. Если пациент умирает, чтобы родственники могли получить свидетельство о смерти, направляется справка в ЗАГС, в которой указывается причина смерти, в том числе и коронавирусная инфекция. Эти же данные впоследствии идут и в Росстат. При этом официальную статистику по коронавирусу ведет Роспотребнадзор, поясняет источник.

В ответ на мнение о занижении данных о смертности власти утверждают, что в России просто другая система подсчета, и многие люди с COVID-19 умирают от других причин. Есть и мнение о том, что некоторые врачи приписывают скончавшимся пациентам смерть от COVID-19, чтобы получить большие деньги для больницы.