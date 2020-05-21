«Роснефть» требует с РБК 43 млрд рублей

Как пишет РБК, первая версия материала вышла под заголовком «Рязанский ЧОП получил долю в бывшем венесуэльском проекте «Роснефти». На следующий день заголовок был изменен в связи с получением уточняющего комментария «Роснефти» на другой — «Росзарубежнефть» получила бывший венесуэльский актив «Роснефти» через ЧОП».
«Первый вариант заголовка абсолютно корректен, он был изменен не из-за неточности, а с целью отразить дополнительную информацию из комментария компании о технической роли ЧОП в сделке, который «Роснефть» смогла сформулировать только спустя сутки после запроса редакции. Рязанский ЧОП, который сейчас входит в структуру «Росзарубежнефти», получил бывший актив «Роснефти» в Венесуэле. Это факт из официального раскрытия информации. И заголовок РБК отразил этот факт», — заявил руководитель Объединенной редакции РБК Петр Канаев.
В «Роснефти» же считают, что заголовок поставил под сомнение факт «отчуждения венесуэльских активов за периметр группы», а публикация «создала для истца дополнительные санкционные риски, провоцируя в отношении него дополнительной санкционной политики, несмотря на фактическое прекращение деятельности в Венесуэле».
Сумму иска в «Роснефти» объяснили худшей динамикой акций компании на ММВБ в день публикации в сравнении с отраслевым индексом нефти и газа.
20 мая стало известно, что «Роснефть» подала иск о защите деловой репутации к РБК из-за материала, который, по мнению компании, создает «мнимость ранее анонсированной сделки» о продаже активов и спровоцировал «волну дезинформации» в СМИ. По мнению нефтяной компании, материал РБК ввел в заблуждение общественность, представителей рынка и регуляторов, намеренно исказив «истинную суть сделки по полному прекращению деятельности ПАО «НК «Роснефть» в Венесуэле и продаже компанией венесуэльских активов с их переходом под контроль компании, принадлежащей Российской Федерации».