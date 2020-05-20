Минздрав Карелии запретил медикам комментировать заболевания не по компетенции

Приказ, требующий от главврачей довести до сотрудников медучреждений недопустимость публичных комментариев и высказываний о профилактике и способах лечения заболеваний, не входящих в их специализацию, выпустило министерство здравоохранения Карелии. Как сообщает «Медиазона», документ появился еще 24 апреля, однако его текст не был опубликован на сайтах ведомства и правительства республики. Однако до сотрудников больниц главврачи информацию через внутренние приказы со ссылкой на документ минздрава донесли.

С чем связан запрет на комментарии, руководство сотрудникам больниц не объяснило. «Говорят, приказ выпустили после того, как какая-то медсестра спросила у министра здравоохранения Михаила Охлопкова в соцсетях, как правильно мазок на коронавирус брать. По второй версии, это случилось после высказываний в соцсетях одного из районных реаниматологов о неэффективности ИВЛ», — рассказывает врач из Республиканской больницы им. Баранова, пожелавший остаться анонимным. По его словам, сотрудники нововведением были раздражены, но большинство подписали.

В приказе говорится, что причина его появления — «повышения качества информационной поддержки населения». А для этого нужно «организовать полное и достоверное официальное информирование населения о профилактике и лечении заболеваний в средствах массовой информации и посредством интернет-ресурсов». Связано ли это информирование непосредственно с коронавирусом — не уточняется. Как будут наказаны врачи на нарушение приказа, также не оговаривается.