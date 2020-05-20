Зеленский допустил выдвижение на второй срок

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему не хватит пяти лет, чтобы сделать все, что запланировал, поэтому он будет думать о выдвижении своей кандидатуры на второй срок.

Как передает «Громадское», на уточняющий вопрос, решил ли он идти на второй срок, Зеленский ответил: «Это будет страшно звучать и для моей семьи, поэтому давайте не будем дискутировать на эту тему. Я подумаю. Я думаю, что любой президент, который имеет процентов 10, 15 в начале кампании, просто не имеет права, потому что общество не поддерживает. Я иду на один срок. Но если будет большая поддержка народа Украины — я буду думать. У меня есть чем».

Ранее Зеленский неоднократно заявлял, что планирует быть на посту президента только один срок. Теперь он изменил свое мнение, так как «появилось много дел».

Согласно последним опросам, Зеленский за год президентства не потерял рейтинг и остается самым популярным политиком в Украине. Если бы выборы президента состоялись сейчас, он бы снова победил.