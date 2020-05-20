«Роснефть» обратилась в суд из-за публикации РБК о венесуэльских активах компании

НК «Роснефть» подала иск о защите деловой репутации к РБК из-за материала «Рязанский ЧОП получил долю в бывшем венесуэльском проекте «Роснефти», который, по мнению компании, создает «мнимость ранее анонсированной сделки» о продаже активов, и спровоцировал «волну дезинформации» в СМИ.

«Роснефть» считает, что материал РБК ввел в заблуждение общественность, представителей рынка и регуляторов, намеренно исказив «истинную суть сделки по полному прекращению деятельности ПАО «НК «Роснефть» в Венесуэле и продаже компанией венесуэльских активов с их переходом под контроль компании, принадлежащей Российской Федерации».

Отмечается, что редакция РБК отказалась публиковать опровержение и приносить публичные извинения «за распространение информации, дезориентирующей рынок и наносящей существенный материальный ущерб компании».

В спорной публикации РБК рассказывается о том, что ЧОП «РН-Охрана-Рязань», до апреля 2020 года принадлежавший «Роснефти», получил 80% крупнейшего из бывших венесуэльских активов нефтяной компании. В статье приводится комментарий пресс-службы «Роснефти» о том, что «все активы и операции «Роснефти» в Венесуэле проданы, закрыты или ликвидированы».

Сегодня в РБК сообщили, что еще не получили иск, но убеждены в достоверности и объективности опубликованной информации, основанной исключительно на официальных данных.