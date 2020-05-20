В больницах Новосибирска пациенты лежат в коридорах

В двух новосибирских больницах людей с подозрением на коронавирус размещают прямо в коридорах. Об этом сообщает портал NGS со ссылкой на самих пациентов и их родственников.

Александр Селиванов, который лично проходил лечение в 11-й инфекционной больнице, говорит, что еще при нем начали уплотнять места для пациентов с подозрением на COVID-19. В ночь с 8 на 9 мая количество коек в палате увеличили до 5–7. Параллельно койки поставили и вдоль коридора.

«О каких 38% занятых мест рапортуют власти, нам всем непонятно», — говорит он, имея в виду выступление губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, который 11 мая рассказал, что в области свободны 62% коек, рассчитанных на больных коронавирусной инфекцией.

Подобная ситуация наблюдается и в 25-й больнице города.

В медучреждениях комментировать ситуацию отказались, сославшись на то, что вся информация — только через минздрав. На запросы журналистов в ведомстве пока не ответили, хотя установленные законом сроки прошли.