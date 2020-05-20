Венесуэла пытается через суд получить часть своего золотого запаса из Банка Англии

Центральный банк Венесуэлы подал иск к Банку Англии, чтобы получить €930 млн от продажи части своего золотого запаса. Деньги правительство президента Николаса Мадуро хочет направить для борьбы с коронавирусом и его последствиями, сообщает Reuters.

Иск от 14 мая последовал за направленной в апреле в Банк Англии просьбой от Венесуэлы продать часть хранящихся в банке золотых резервов страны и направить вырученные средства в программу развития ООН. Международная организация, в свою очередь, должна использовать деньги для закупки медицинского оборудования, медикаментов и продуктов питания для решения «чрезвычайной ситуации с COVID-19» в Венесуэле.

В Венесуэле зарегистрировано 618 случаев заражения коронавирусом и 10 смертей, но работники здравоохранения считают, что если болезнь будет распространяться, медицинская система страны может быть разрушена. Продажа части золотого запаса — практически единственное возможное решение для получения страной денег в условиях санкций со стороны США.

Это не первый конфликт с Банком Англии из-за золотых резервов Венесуэлы. Так как Великобритания не признает Мадуро законным лидером страны, Банк Англии с 2018 года задерживает передачу стране 31 тонны золота, которую запрашивало ее правительство.