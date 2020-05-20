«Голос»: общественные палаты препятствуют наблюдению за голосованием по Конституции

Общественная палата России регулярно сообщает о росте числа наблюдателей за предстоящим голосованием по поправкам в Конституцию, но эти отчеты вызывают сомнения, так как в большинстве регионов граждане лишены информации о том, как стать наблюдателями. Об этом говорит в своем заявлении движение «Голос».

«На подавляющем большинстве сайтов региональных общественных палат отсутствуют необходимые инструкции и бланки документов, не указана дата окончания их приема, нет разъяснений в связи с переносом голосования», — говорится в заявлении «Голоса».

Наблюдателей назначать на всероссийское голосование по изменениям в Конституцию может лишь Общественная палата РФ и региональные общественные палаты. Согласно утвержденному 23 марта положению о порядке приема предложений о кандидатурах наблюдателей и порядке назначения — не предусмотрен электронный формат отправки документов для получения статуса наблюдателя. Однако 11 мая руководитель рабочей группы Общественной палаты по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев заявлял, что прием предложений о назначении наблюдателей продолжается в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса. По мнению «Голоса», это является несоблюдением принятого положения. При этом заинтересованным организациям и гражданам о нововведении не сообщалось.

На сайтах региональных общественных палат информации также недостаточно. Специальные разделы, посвященные организации наблюдения, есть лишь на 11 из 85 сайтах палат. Лишь 8 сообщают о возможности подать заявление онлайн. 23 палаты опубликовали инструкции, разъясняющие порядок подачи заявления в наблюдатели, но чаще всего они сделаны для общественных организаций, а не физических лиц. Разъяснения о переносе даты голосования есть лишь на 9 сайтах: в трех случаях сказано, что набор наблюдателей приостановлен, а в шести — что он продолжается. На 9 сайтах есть даты окончания приемов документов и в пяти случаях время уже истекло.

«Неопределенность срока и порядка приема предложений, усугубляющаяся нарушением общественными палатами своих же собственных правил, создает препятствия для граждан, желающих стать наблюдателями. В результате они могут оказаться лишены этой широко разрекламированной возможности», — отмечают в «Голосе».

Движение предлагает официально предусмотреть онлайн-режим подачи заявлений, установить единую дату окончания приема документов и ввести требования к публикации на сайтах общественных палат регионов информации об организации наблюдения.