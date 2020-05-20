Владислав Иноземцев: Экономику надо открывать по районам

Первая неделя выхода России из всеобщей самоизоляции ознаменовалась официально заявляемым снижением числа новых случаев коронавирусной инфекции и появ­лением информации о существенно большем числе больных пневмонией в ряде регионов (в частности, в Петербурге и Дагестане). По мере приближения конца мая, когда многие субъекты федерации собирались переходить к дальнейшему «открытию» экономик, вопрос о том, как пойдёт этот процесс, становится особенно актуальным.

Сейчас в России основными критериями для снятия ограничений являются снижение темпов прироста заболеваемости по сравнению с предшествующей неделей (официальная статистика показывает 18 мая сокращение новых случаев на 23% по сравнению с 11 мая); масштабы тестирования (сей­час в основных центрах эпидемии начинается подготовка к всеобщему тестированию) и наличие свободных больничных коек, позволяющее справиться с новой вспышкой, если таковая случится. Это в целом совпадает с шестью условиями, обозначенными ВОЗ (тремя остальными являются контроль «импорта» новых случаев из-за рубежа, учёт местной специфики и создание не­обходимых мер предосторожности на производствах), но стоит заметить, что нужно учитывать не только динамику ситуации, но и реальный масш­таб эпидемии.

Как и в остальном мире, на первом этапе «открываются» крупные отрасли экономики (строительство, промышленные и добывающие предприятия), обеспечивающие значительную занятость (а в России к тому же и основную часть ВВП, в отличие от постиндустриальных стран). Именно здесь, где нет непосредственного контакта с потребителями, проще организовать работу с учетом санитарно-эпидемиологических требований и принципа социального дистанцирования. Таким образом, задача состоит в том, чтобы восстановить как можно больше производительных отраслей, но при этом подвергнуть риску возможного заражения как можно меньшее число людей.

В США, например — и тут есть некоторое сходство с Россией — число новых случаев за последние семь дней снизилось по сравнению с семью предшествующими днями на 6,8% (у нас – на 10,3%). Многие штаты переходят уже ко второй стадии смягчения мер изоляции: работают рестораны, парикма­херс­кие, фитнес-центры — хотя и не на полную мощность. То же самое проис­ходит в Италии, Испании, Франции. В США сейчас число активных случаев на 100 тыс. жителей составляет 334 человека, во Франции – 137, в Испании – 114, Италии – 110, в России – 149. Даже если предположить, что отечественные данные занижены в полтора-два раза, цифры выглядят сопостави­мыми с американскими. Однако самое важное сейчас — учёт региональной специфики, и я бы даже сказал — субрегиональной.

Россия — огромная страна. До 64,4% всех активных случаев приходится на Москву и Московскую область. Сильно затронуты города-миллионники, однако за пределами крупных агломераций эпидемия выра­жена намного слабее: в тех 11 регионах, которые правительство считает готовыми выйти на второй этап, зафиксировано от 20 до 180 случаев инфекции. Это меньше (в ряде случаев намного) того уровня в 25 заражённых на 100 тыс. человек, который сейчас считается безопасным, например, в Калифорнии. При этом, повторю, более половины случаев инфекции в субъектах федерации прихо­дится на их столицы, достаточно посмотреть на статистику по Свердловской или Новосибирской областям. Поэтому, мне кажется, для максимально быстрого и безопасного «открытия» экономики нужно снимать ограничения не столько по регионам, сколько по районам (как это делалось и в США, и в ряде европейских стран). За исключением мегаполисов и плотнозаселённых территорий типа того же Дагестана возращение к нормальности может случиться быстрее, чем кажется — в то же время Москве и Петербургу не стоит торопиться с «открытием».

Почему важно диверсифицировать открытие экономики не по регионам, а скорее по районам? Прежде всего потому, что крупные мегаполисы в России — огромные центры занятости. Если «открывается» целый регион, то нет сомнения, что многие люди из отдаленных районов отправятся искать работу в крупные города (и это более всего справедливо для Москвы и Петербурга). Если «открываться» быстрее будут небольшие города, упор будет сделан на местную занятость, и экономические выгоды соединятся со снижением угрозы новой волны эпидемии.

Постепенной отмене ограничений сегодня нет альтернативы. Но снимать их нужно постепенно и крайне диверсифицированно. В провинцию эпидемия не вернётся — но серьёзно снижать меры безопасности в крупных городах всё ещё опасно.

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