Константин Сонин: Бремя лидерства

Добро пожаловать, Китай, в страны-лидеры финансового развития! Повод — новость о том, что разные страны просят китайское правительство или китайские банки об отсрочке по долгам, взятым в последние десятилетия. И это, конечно, из тех просьб, которые быстро превратятся в требования — и часть долгов, конечно, не вернётся.

Половину ХХ века такой страной — всемирным банкиром, которому в трудную минуту не отдавали долги, была Америка (а до этого Англия). Помните романы Ивлина Во и Грэма Грина? Бесчисленных популистов, поднявшихся на борьбу с «американским империализмом». Империализм был в основном в том, что страны росли, занимая деньги у американских банков или приглашая американских инвесторов. А потом, когда обстоятельства менялись, деньги не отдавали, а американскую собственность национализировали.

Последние двадцать лет тем же самым занимается Китай. Китайские банки и госкорпорации дают взаймы и покупают активы по всему миру. Я слышал фразу «Китай всё скупил» от белорусских и казахских экономистов, но Китай определенно купил и суданскую нефть, и недвижимость и фирмы по всему американскому континенту. И вот теперь должники в странах победнее не хотят расплачиваться. И думаю, где-то сейчас уже пишут свои первые воззвания «борцы с китайским империализмом». И как это часто бывает, популисты, призывающие не отдавать долги, окажутся популярнее, чем те, кто брал в долг.

Не знаю, впрочем, насколько распространение китайских денег было «идеологической экспансией». Это бывает по-разному. В американской экспансии геополитика всегда следовала за деньгами: то есть сперва куда-то притекали деньги американских кредиторов и инвесторов, а потом приходилось использовать геополитическое влияние, чтобы сберечь интересы этих инвесторов или кредиторов. У России, экономики куда меньшего масштаба, механизм другой: например, сначала из геополитических соображений «Роснефть» влезла в Венесуэлу, после чего долг Венесуэлы, набранный для осуществления убыточного проекта, был списан за счёт российского бюджета. Это не случай «защиты прибыли» — можно назвать это «нападением убытков».

У Китая в XXI веке была, видимо, комбинация защиты прибыли и геополитической экспансии. С одной стороны, после пятидесяти лет непрерывного роста Китай страшно разбогател: ВВП в пять раз больше российского, и деньги стали растекаться по всему миру сами собой, в поисках прибыли. С другой, китайское руководство, видимо, это поощряло. Как же, сейчас мы будем как американцы, все будут у нас в долгу и мы будем им диктовать, что хотим. Весь мир — не исключая, кстати, и России — сел на китайские кредиты.

И вот теперь, подозреваю, Китай почувствует себя как Америка в прошлом веке, когда борьба с мировым империализмом будет означать национализацию китайских активов.

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