Университет «Синергия» потребовал от «Сталингулаг» удалить два видеоролика

Университет «Синергия» направил Александру Горбунову, автору видеоблога «Сталингулаг», досудебную претензию, в которой требует от блогера удалить две записи, где упомянут вуз. В противном случае «Синергия» грозит уголовным делом за клевету и иском в суд.

«Мне поступила угроза о возбуждении в отношении меня уголовного дела либо выплаты штрафа до 5 млн руб. Ровно год назад по злой иронии судьбы домой к моим родителям и родственникам пришла полиция. Видимо вспомнив об этом, университет «Синергия» решил поздравить меня с этой годовщиной и захотел повторить на радость моих родителей в Махачкале. У меня уже несколько лет московская регистрация, но все отправляется именно туда. Пришло письмо, в котором представители университета «Синергия» требуют, чтобы с моего YouTube-канала я удалил два видео, где «Синергия» упомянута», — рассказал Александр Горбунов.

Блогер отмечает, что если ролики не будут удалены «Синергия» грозит возбуждением уголовного дела за клевету (статья 128.1 УК РФ) и подать в суд для взыскания с него 5 млн руб.

В одном из роликов, которые требуют удалить, «Сталингулаг» говорил о том, что «Синергия» получила из бюджета миллиард рублей, а в другом о штрафе для университета за сбор отпечатков пальцев у школьников.

По мнению университета, видео порочат их деловую репутацию. Также университет посчитал, что блогер использовал их товарный знак, показав его на своем канале.

«Поскольку я на своем канале ничего не продаю, согласие правообладателя на использование товарного знака не требуется», — отмечает Горбунов. Он считает требования университета несостоятельными.