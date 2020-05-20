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В России COVID-19 заболели более 308 тысяч человек

20.05.2020

За последние сутки в России выявлено 8764 новых случая коронавируса. 135 человек умерли. Всего за период эпидемии выявлено 308 705 случаев коронавируса. Умерли 2972 человека.

Новые случаи:

🔸 Москва — 2699

🔸 Московская область — 903

🔸 Красноярский край — 504

🔸 Санкт-Петербург — 455

🔸 Нижегородская область — 257

🔸 Ростовская область — 139

🔸 Ярославская область — 135

🔸 Свердловская область — 135

🔸 Калужская область — 118

🔸 Брянская область — 110

🔸 Тульская область — 98

🔸 Самарская область — 98

🔸 Рязанская область — 92

🔸 Саратовская область — 92

🔸 Краснодарский край — 91

🔸 Республика Дагестан — 90

🔸 Республика Башкортостан — 88

🔸 Тамбовская область — 85

🔸 Волгоградская область — 84

🔸 Курская область — 82

🔸 Липецкая область — 79

🔸 Новосибирская область — 77

🔸 Ленинградская область — 75

🔸 Республика Татарстан — 75

🔸 Челябинская область — 74

🔸 Чувашская Республика — 73

🔸 Республика Северная Осетия — 72

🔸 Пензенская область — 72

🔸 Белгородская область — 67

🔸 Владимирская область — 66

🔸 Кабардино-Балкарская Республика — 66

🔸 Омская область — 65

🔸 Республика Адыгея — 64

🔸 Ульяновская область — 64

🔸 Ханты-Мансийский АО — 63

🔸 Смоленская область — 60

🔸 Ставропольский край — 59

🔸 Республика Тыва — 56

🔸 Астраханская область — 55

🔸 Хабаровский край — 55

🔸 Пермский край — 53

🔸 Орловская область — 49

🔸 Иркутская область — 48

🔸 Ивановская область — 47

🔸 Республика Саха (Якутия) — 46

🔸 Республика Ингушетия — 44

🔸 Кировская область — 44

🔸 Приморский край — 44

🔸 Оренбургская область — 42

🔸 Республика Бурятия — 42

🔸 Тюменская область — 40

🔸 Алтайский край — 40

🔸 Республика Марий Эл — 37

🔸 Республика Мордовия — 34

🔸 Тверская область — 33

🔸 Калининградская область — 32

🔸 Ямало-Ненецкий АО — 32

🔸 Мурманская область — 30

🔸 Амурская область — 30

🔸 Республика Хакасия — 28

🔸 Архангельская область — 25

🔸 Вологодская область — 25

🔸 Республика Калмыкия — 23

🔸 Камчатский край — 21

🔸 Воронежская область — 20

🔸 Забайкальский край — 20

🔸 Чеченская Республика — 19

🔸 Костромская область — 16

🔸 Республика Коми — 12

🔸 Карачаево-Черкесская Республика — 12

🔸 Томская область — 12

🔸 Новгородская область — 10

🔸 Псковская область — 10

🔸 Еврейская АО — 10

🔸 Кемеровская область — 9

🔸 Республика Карелия — 8

🔸 Удмуртская Республика — 6

🔸 Магаданская область — 5

🔸 Республика Крым — 4

🔸 Севастополь — 4

🔸 Курганская область — 3

🔸 Ненецкий АО — 1

🔸 Республика Алтай — 1

🔸 Сахалинская область — 1


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