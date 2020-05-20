В России COVID-19 заболели более 308 тысяч человек

За последние сутки в России выявлено 8764 новых случая коронавируса. 135 человек умерли. Всего за период эпидемии выявлено 308 705 случаев коронавируса. Умерли 2972 человека.
Новые случаи:
🔸 Москва — 2699
🔸 Московская область — 903
🔸 Красноярский край — 504
🔸 Санкт-Петербург — 455
🔸 Нижегородская область — 257
🔸 Ростовская область — 139
🔸 Ярославская область — 135
🔸 Свердловская область — 135
🔸 Калужская область — 118
🔸 Брянская область — 110
🔸 Тульская область — 98
🔸 Самарская область — 98
🔸 Рязанская область — 92
🔸 Саратовская область — 92
🔸 Краснодарский край — 91
🔸 Республика Дагестан — 90
🔸 Республика Башкортостан — 88
🔸 Тамбовская область — 85
🔸 Волгоградская область — 84
🔸 Курская область — 82
🔸 Липецкая область — 79
🔸 Новосибирская область — 77
🔸 Ленинградская область — 75
🔸 Республика Татарстан — 75
🔸 Челябинская область — 74
🔸 Чувашская Республика — 73
🔸 Республика Северная Осетия — 72
🔸 Пензенская область — 72
🔸 Белгородская область — 67
🔸 Владимирская область — 66
🔸 Кабардино-Балкарская Республика — 66
🔸 Омская область — 65
🔸 Республика Адыгея — 64
🔸 Ульяновская область — 64
🔸 Ханты-Мансийский АО — 63
🔸 Смоленская область — 60
🔸 Ставропольский край — 59
🔸 Республика Тыва — 56
🔸 Астраханская область — 55
🔸 Хабаровский край — 55
🔸 Пермский край — 53
🔸 Орловская область — 49
🔸 Иркутская область — 48
🔸 Ивановская область — 47
🔸 Республика Саха (Якутия) — 46
🔸 Республика Ингушетия — 44
🔸 Кировская область — 44
🔸 Приморский край — 44
🔸 Оренбургская область — 42
🔸 Республика Бурятия — 42
🔸 Тюменская область — 40
🔸 Алтайский край — 40
🔸 Республика Марий Эл — 37
🔸 Республика Мордовия — 34
🔸 Тверская область — 33
🔸 Калининградская область — 32
🔸 Ямало-Ненецкий АО — 32
🔸 Мурманская область — 30
🔸 Амурская область — 30
🔸 Республика Хакасия — 28
🔸 Архангельская область — 25
🔸 Вологодская область — 25
🔸 Республика Калмыкия — 23
🔸 Камчатский край — 21
🔸 Воронежская область — 20
🔸 Забайкальский край — 20
🔸 Чеченская Республика — 19
🔸 Костромская область — 16
🔸 Республика Коми — 12
🔸 Карачаево-Черкесская Республика — 12
🔸 Томская область — 12
🔸 Новгородская область — 10
🔸 Псковская область — 10
🔸 Еврейская АО — 10
🔸 Кемеровская область — 9
🔸 Республика Карелия — 8
🔸 Удмуртская Республика — 6
🔸 Магаданская область — 5
🔸 Республика Крым — 4
🔸 Севастополь — 4
🔸 Курганская область — 3
🔸 Ненецкий АО — 1
🔸 Республика Алтай — 1
🔸 Сахалинская область — 1