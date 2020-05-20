Палестина выходит из всех соглашений с Израилем и США

Президент частично признанной Палестины Махмуд Аббас заявил 19 мая о прекращении исполнения всех соглашений и договоренностей, подписанных с Израилем и США, из-за угроз взять под контроль палестинские земли.

«Организация освобождения Палестины и Государство Палестина освобождаются с сегодняшнего дня от всех соглашений и договоренностей с правительствами США и Израиля и от всех обязательств, основанных на этих договоренностях и соглашениях, в том числе в сфере безопасности», — заявил Аббас на экстренном совещании палестинского руководства по обсуждению планов Израиля по аннексии части палестинской земли, прописанных в коалиционном соглашении нового израильского правительства, передает агентство WAFA.

По словам палестинского лидера, согласно международному праву, «оккупирующая держава несет ответственность за защиту гражданского населения, находящегося в оккупации, его имущества, устанавливает уголовную ответственность за коллективные наказания, запрещает кражу ресурсов, присвоение и аннексию земли, запрещает принудительную передачу населения оккупированной территории и запрещает перемещение колонизаторов на оккупированную землю». Нарушение этих правил «является грубым нарушением и военным преступлением».

Речь идет о реализации Израилем «сделки века», которую предложил для урегулирования конфликта на Ближнем Востоке президент США Дональд Трамп. Согласно его идее, Палестина должна стать полноценным государством, однако по всем ключевым спорным вопросам приоритет отдается интересам Израиля. В итоге премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху высказал желание как можно скорее провести аннексию израильских поселений на территории Палестины, а Палестина, многие страны и международные организации выступили против.

План по аннексии присутствовал в договоренностях по созданию правительства между Нетаньяху и его оппонентом Бени Ганцем.

«Администрация США признала Иерусалим столицей Израиля и перенесла туда свое посольство, она опубликовала «сделку века», которая заложила основу для израильской аннексионной декларации», — напомнил Аббас. Поэтому Палестина считает «американскую администрацию полностью ответственной за притеснения палестинского народа», ее также называют «главным партнером израильского оккупационного правительства во всех его агрессивных и несправедливых решениях и мерах». Однако американских политиков, не разделяющих позицию Трампа, палестинцы приветствуют.

Также Палестина ратифицирует все соглашения о присоединении к международным соглашениям и конвенциям, к которым еще не присоединилась, и подтверждает приверженность урегулированию палестино-израильского конфликта на основе решения о создании двух государств даже с присутствием посредников, однако лишь в случае, если переговоры будут проведены под международной эгидой и на условиях международной законности.

Палестина призывает страны, отвергающие «сделку века», помешать Израилю с реализацией планов при помощи санкций, а те государства, которые ее не признали — сделать это для защиты палестинского народа.

«Мы будем продолжать преследовать за преступления против нашего народа во всех международных органах и судах», — говорится в заявлении Аббаса.