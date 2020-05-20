В концерне «Ростеха» пожаловались на травлю после инцидентов с аппаратами ИВЛ

В концерне «Радиоэлектронные технологии» заявили, что против него развернута информационная кампания после инцидентов с аппаратами искусственной вентиляции легких, которые привели к пожарам в больницах Москвы и Санкт-Петербурга.

«На фоне недавней трагедии в больницах Москвы и Санкт-Петербурга развернута массированная информационная кампания, направленная на дискредитацию госкорпорации «Ростех», холдинга КРЭТ, Уральского приборного завода, российской промышленности в целом», — цитирует заявление ТАСС.

В компании также утверждают, что сотрудников пытались подкупить в обмен на «разоблачающие» интервью.

Следственный комитет проводит проверку на Уральском приборостроительном заводе, производящем аппараты ИВЛ под маркой «Авента», после пожаров в больницах. Росздравнадзор приостановил обращение этих аппаратов, произведенных начиная с 1 апреля. Ведомство проверяет их качество, безопасность и условия эксплуатации.