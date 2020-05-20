Голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы могут провести в один день

В Кремле рассматривают возможность провести голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы 24 июня. Но окончательное решение будет принято исходя из эпидемиологической ситуации, пишет РБК со ссылкой на источники. Именно 24 июня состоялся парад Победы в 1945 году.

В качестве альтернативы для голосования по Конституции рассматриваются дни в начале июля, для парада Победы — 3 сентября.

Парад Победы в случае его проведения в июне станет формой воодушевления людей, которая будет не лишней после долгого периода карантинных мер, объясняет один из близких к администрации президента источников. Проведение парада и голосования в один день удобно тем, что в этом случае среда, 24 июня, будет объявлена выходным днем, говорит другой собеседник РБК.