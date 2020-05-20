Выдача кредитов в России снизилась до уровня 2015 года

Если в марте банки одолжили россиянам 920 млрд руб., то в апреле выдачи ипотеки, автокредитов, кредитов наличными и POS-кредитов упали более чем в два раза — до 439 млрд руб. Это на 45% меньше, чем в апреле прошлого года — падение оказалось рекордным с весны кризисного 2015 года, пишут «Ведомости» со ссылкой на мониторинг исследовательской компании Frank RG.

Сильнее всего кризис ударил по автокредитованию, которое сократилось более чем в пять раз — на 81,6% до 13,5 млрд руб. по сравнению с мартом и на 79% — с апрелем 2019 года. Далее идут POS-кредиты, выдачи которых снизились втрое до 8,7 млрд руб. — на 66% и 69% ниже марта этого года и апреля прошлого. Кредиты наличными упали на 58,5% и 55% соответственно — 203 млрд руб. Меньше всего пострадала ипотека: банки выдали 213,2 млрд руб., что на 37% ниже марта и на 15,5% — прошлого апреля.

По данным Объединенного кредитного бюро, банки в апреле выдали 661 тыс. потребкредитов на 215 млрд руб., это на 56% меньше, чем в предыдущем месяце. Годовой темп падения сопоставим: на 55% по числу и на 51% по размеру кредитов. Выдачи кредиток, по данным ОКБ, в апреле упали втрое.