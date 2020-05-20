Bloomberg изменил материал о местах в больницах после претензий российской дипмиссии

За неверные подписи в графике с количеством койко-мест в российских больницах и странах Организации экономического сотрудничества и развития посольство РФ в США обвинило Bloomberg в «откровенной лжи о мерах, предпринимаемых российскими властями по борьбе с коронавирусной инфекцией». Издание после критики изменило подписи.

«На этот раз отличилось авторитетное агентство «Блумберг». Поток голословных политизированных обвинений автор статьи решила подкрепить статистикой Всемирного банка о количестве больничных коек на 1000 человек в России и странах ОЭСР в 2013 г. (8,2 против 3,8). Редакторы «Блумберга» опустились до неприкрытого подлога и поменяли графики местами», — говорится в заявлении посольства России в США.

Претензии касались материала в разделе «Мнения» под названием «How Putinʼs Russia Bungled the Pandemic», в котором автор Клара Феррейра Маркес рассказывала о проблемах на фоне пандемии коронавируса в российской системе здравоохранения, «которая страдает от плохого финансирования и незавершенных постсоветских реформ».

«Ложь о нашей стране не способна победить пандемию коронавируса. Подобные «фокусы» псевдоэкспертов по России, которые формируют общественное мнение на Западе о нашей стране, давно уже стали печальной реальностью. Убеждены, читатели и зрители ведущих американских СМИ заслуживают проверенной, а не сознательно искаженной информации», — заявили в российской дипмиссии, требуя от Bloomberg «опровержения, извинений и уважения к собственным клиентам».

После заявления посольства в статье были исправлены подписи к графику, о чем сообщается под ее текстом.