Медики предлагают родственникам умерших за деньги записать причиной смерти COVID-19

О попытках медиков приписать заражение коронавирусом недавно умершим от других заболеваний, у которых не было ни симптомов COVID-19, ни положительных тестов, рассказали «Открытым медиа» жители Подмосковья, Нижнего Новгорода и Курской области. Медики предлагали родственникам исказить причины смерти и указать в справке в качестве таковых «коронавирус», обещав за это от 15 тыс. до 25 тыс. руб. На каждого больного коронавирусом пациента больнице выделяется от 100 тыс. до 200 тыс. руб., отмечают «ОМ».

Основатель системы ОМС в России Владимир Гришин рассказал, что слышал о случаях посмертного «приписывания» коронавируса в разных регионах и отметил, что они требуют внимательного разбирательства. «Это серьезнейший факт для работы контролирующих органов, неважно сколько там предлагают, 20 тыс. или 50 тыс. Как это так? Они, получается, искажают смертность от заболевания, отражается, что пациенты умерли от коронавируса, и списывают на них деньги. Но надо же еще эти деньги вытащить, чтобы человеку заплатить кэшем, там же не на карточку предлагают платить», — рассуждает Гришин.

Президент межрегиональной организации «Лига защиты врачей» Семен Гальперин сообщил изданию, что тоже слышал об аналогичных случаях в регионах, но отметил, что лично с ними не сталкивался. По его словам, больницы действительно заинтересованы в приеме больных с коронавирусом, а выделенные на них деньги могут пойти также на зарплаты и премии врачам. «У нас в больницах теперь одноканальное финансирование, все деньги идут в одну кучу, а дальше уже распределяется, поэтому чем больше клиника заработала, тем больше она может и зарплату выплатить», — рассказал Гальперин.

Глава «Лиги защитников пациентов» Александр Саверский также слышал о случаях с фальшивыми посмертными эпикризами и был удивлен, что при таких условиях коронавирус не ставят каждому пациенту. «Видимо, есть какие-то механизмы сдерживания. Есть еще патологоанатомическое вскрытие. Поэтому схема сложная, слишком много лиц в ней задействовано», — обращает внимание Саверский.