СМИ: на экс-президента Украины Порошенко заведено дело о госизмене

В отношении бывшего президента Украины Петра Порошенко начал расследование офис генпрокурора этой страны. Бывшего лидера подозревают в госизмене и злоупотреблении властью из-за опубликованных аудиозаписей, на которых якобы звучат голоса Порошенко, бывшего вице-президента США Джо Байдена и бывшего госсекретаря США Джона Керри. Об уголовном деле сообщает «Украинская правда».

Аудиозаписи были представлены 19 мая на пресс-конференции депутатом украинской Верховной рады Андреем Деркачом, который получил их от журналистов-расследователей. Отмечается, что записи якобы делал сам Порошенко, однако подтверждения, что голоса говорящих принадлежат бывшему украинскому президенту, Байдену и Керри — нет.

В записях говорится, что за сохранение «схем газодобывающей компании Burisma и международной коррупции» военные предприятия, связанные с Порошенко, получили $1 млрд. Для этого Порошенко нужно было снять с должности генпрокурора Виктора Шокина, «который тогда расследовал дело Burisma и вышел на Байдена», отмечает «Украинская правда».

Также в аудиозаписях говорится, что Порошенко причастен к развалу парламентской коалиции в феврале 2016 года, и вместо того чтобы объявить перевыборы, как того требует украинская Конституция, придерживался обещаний, данных лично Байдену, и блокировал отставку кабинета министров.

В «Европейской солидарности», которую возглавляет Порошенко, аудиозаписи назвали «сфабрикованными ради дискредитации Украины и искусственного ее вовлечения в американскую избирательную кампанию».