Аркадий Дубнов: Чудовищное признание Гордона

Украина много лет пытается выживать, будучи жертвой российской агрессии. Многим из нас не дано и близко представить себе, каково это... Вряд ли преувеличу, если назову это непреходящим национальным посттравматическим синдромом.

Поведение людей публичных в этой ситуации всегда сопряжено с риском экстремальных нагрузок по линии свой–чужой. Особенно непросто в такой драматической ситуации журналистам, впрочем, только тем из них, кто считает себя независимым.

Дмитрия Гордона, чрезвычайно популярного в Украине, лично не знаю, но априори относился к нему с профессиональным уважением.

Поэтому так потрясло меня сегодняшнее заявление Гордона, что он брал интервью у Наталии Поклонской и Игоря Гиркина, считающихся в Украине соответственно предательницей и врагом, по заданию Службы безопасности Украины.

Иначе, мол, не было возможности их допросить...

Слушайте, это же чудовищное признание...

Это же какая страшная кара со стороны украинской националистической фронды грозила известнейшему журналисту, бывшему депутату Киевской думы, за попытку объясниться с недругами своей страны!

Это ж какое надругательство над профессией, причем с гордостью и отчаянной патриотической бравадой, совершил блестящий, как утверждают многие, журналист!

Черт побери, в Украине теперь можно и такое — «с участием СБУ»?

Впрочем, после фантасмагорической истории с «убийством» Аркадия Бабченко, почему бы и нет...

Грустно.

И уж совсем пошло-оскорбительная истерия развернется теперь в России на тему разнообразных «украинских свобод».

Я даже знаю, кто начнет здесь первым...

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