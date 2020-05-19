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СК возбудил первое уголовное дело из-за невыплаты компенсаций медикам

19.05.2020

В Армавире следователи возбудили уголовное дело по статье «Халатность» из-за невыплаты медикам стимулирующих выплат за особые условия труда  в период распространения коронавирусной инфекции.

16 мая в интернете было опубликовано видеообращение, записанное работниками скорой медицинской помощи Армавира. Они сообщили о невыплате им доплат за работу в условиях пандемии COVID-19. По данным следствия, нарушение прав сотрудников ГБУЗ «Городская больница города Армавира» на своевременное и в полном объеме получение стимулирующих выплат стало возможным в результате допущенной руководством лечебного учреждения халатности.

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