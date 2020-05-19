Bloomberg: ВВП России упадет за II квартал на 16%

Падение российского ВВП во втором квартале может достигнуть 16%. В таком случае, это будет худший квартальный показатель с начала 1990-х годов, пишет Bloomberg.

Объемы производства в России в апреле сократились на четверть из-за ограничения экономической активности и доходов в период пандемии, отмечает издание со ссылкой на данные Минфина. Несмотря на то, что период «нерабочих дней» в России завершился, Москва и некоторые другие крупные города страны планируют оставаться в изоляции еще как минимум несколько недель. По мнению Bloomberg Economics, во втором квартале ВВП России сократится на 16%.

«Поскольку последствия блокировки сохраняются и в мае, снижение ВВП во втором квартале, вероятно, будет более глубоким, чем во время мирового финансового кризиса», — говорит аналитик Bloomberg Economics Скотт Джонсон.

Однако в Минэкономразвития считают, что сокращение ВВП во втором квартале составит лишь 9,5% и будет сопоставимо с антирекордами кризисов 1998 и 2008-2009 годов, пишет «Интерфакс».