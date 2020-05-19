Производитель связанных с пожарами аппаратов ИВЛ наймет юристов на 72 млн рублей

60 млн рублей на услуги юристов потратит Уральский приборостроительный завод, выпустивший аппараты ИВЛ «Авента-М», ставшие причиной пожаров в Москве и Петербурге. Еще 12 млн рублей готова заплатить юристам принадлежащая «Ростеху» корпорация КРЭТ, в которую входит завод. Об этом сообщают «Открытые медиа».

КРЭТ проводит закупку у единственного поставщика для «анализа и оценки рисков, связанных с производственной деятельностью в период сложившейся неблагоприятной эпидемиологической обстановки, обусловленной коронавирусной инфекцией COVID-19». Для каких целей нужна «юридическая помощь» за 60 млн рублей Уральскому приборостроительному заводу, в документации их закупки не сказано.

Напомним, что аппараты ИВЛ производства Уральского приборостроительного завода привели к пожарам и гибели пациентов с коронавирусом в больницах им. Спасокукоцкого в Москве и Святого Георгия в Санкт-Петербурге 9 и 12 мая. Росздравнадзор предписал прекратить эксплуатацию выпущенных на этом заводе после 1 апреля 2020 года аппаратов ИВЛ «Авента-М».