Путин обвинил правительство в проблемах с выплатами медикам

Президент Владимир Путин возложил на правительство ответственность за проблемы с выплатами медикам, работающим с больными COVID-19 пациентами.

«Если бы в постановлении правительства изначально были прописаны ясные понятные правила, то было бы меньше вопросов к главврачам, которые и так с утра до ночи работают, и к губернаторам», — сказал Путин на совещании по реализации ранее принятых мер поддержки экономики и социальной сферы, передают «Ведомости».

Путин напомнил, что на доплаты медперсоналу за работу с коронавирусом на период с апреля по июнь в регионы были перечислено 41,8 млрд руб. из федерального бюджета. Но в некоторых регионах выплачивали «совсем не те средства, о которых шла речь» на совещаниях президента с правительством, отметил он: «Фактически в каждом субъекте федерации и каждой медицинской организации, а также для отдельных категорий медработников начислять их начали по-разному».

8 апреля врачам президент обещал доплату в 80 тыс. руб., среднему медицинскому персоналу, медсестрам и фельдшерам, а также врачам скорой помощи, работающим с зараженными коронавирусом — 50 тыс. руб. Младшему медицинскому персоналу и водителям экипажей машин должны дополнительно платить 25 тыс. руб. Доплаты за апрель медики должны были получить до 15 мая.