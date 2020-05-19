С увольнениями столкнулась четверть российских семей

26% опрошенных россиян или членов их семей столкнулись с увольнениями, 25% — с задержкой зарплаты, а 33% — с уменьшением заработной платы. Об этом свидетельствуют результаты опроса «Левада-центра».

Социологи отмечают, что ситуация на рынке труда из-за пандемии коронавируса развивалась столь стремительно, что многие не успевали нарастить негативные ожидания, сразу столкнулись с безработицей, задержкой зарплат или снижением дохода.

Чаще всего страхи перед негативным развитием событий на рынке труда демонстрировали работники негосударственного сектора. Среди тех респондентов, кто сам работал в негосударственном секторе, доля случаев задержек выплаты зарплаты была в 3 раза выше, чем у бюджетников, увольняли их в 2 раза чаще, урезали зарплату — в 2,5 раза чаще.