Новый выпуск «БесогонТВ» Михалкова не покажут по телевидению

Запланированный на 22 мая выпуск программы Никиты Михалкова «БесогонТВ» не выйдет как обычно на телеканале «Россия-24», а будет представлен лишь интернет-версией на YouTube. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Михалкова.

Новый выпуск будет называться «Без цензуры и изъятий: Познер, поп Гапон и Гуси-Лебеди». В нем Михалков будет рассуждать о том, кто и как отреагировал на предыдущий выпуск «У кого в кармане государство?». В прежнем выпуске упоминалось чипирование населения по проекту Билла Гейтса, он был снят с показов на «России-24» 1 и 2 мая.

Несколько выпусков «БесогонТВ» были сняты с эфира в 2015 году и в мае 2018 года, однако после них трансляция программы по телевидению не прекращалась.