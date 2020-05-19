Россияне в апреле поставили рекорд по социальным пожертвованиям

В апреле, по данным аналитиков «Если быть точным», россияне переводили НКО, помогающим социально уязвимым группам, на 89% больше пожертвований, чем в феврале. Как пишет «КоммерсантЪ», средний перевод таким НКО в апреле составил 1021 руб., что является самый высоким показателем за последние полтора года. В марте количество онлайн-переводов благотворительным фондам было на 37% выше, чем в феврале.

«Фонды, которые работают с детьми-сиротами или бездомными, чаще сталкиваются со стигмой, с мифами и поэтому более гибки в коммуникации. Они смогли отреагировать на резкое изменение повестки, — говорит глава отдела исследований «Если быть точным» Елизавета Язневич. — Фонды обратились к обществу со словами о том, что во время кризиса их подопечным стало еще тяжелее».

Отмечается, что пожертвования для НКО, связанных с медициной и здравоохранением, в марте уменьшились в сравнении с февралем на 12%, зато в апреле выросли почти на 31%. Однако средний перевод составил лишь 419 руб. (на 23% меньше показателя апреля 2019 года). Мартовское падение эксперты связывают с тем, что сборы на лечение больных детей «не отвечали текущей повестке». В апреле часть НКО переключилась на сбор помощи для врачей.

По данным QIWI, общее количество средств, переводимых на благотворительность, в марте 2020 снизилось в сравнении с мартом 2019 года на 2%, зато в апреле пожертвования выросли на 17% в сравнении с апрелем прошлого года и на 12% — в сравнении с мартом 2020 года.