В России медики умирают от COVID-19 чаще, чем в других странах

Каждый 15-й погибший в России от коронавируса был сотрудником медучреждения. По этому показателю статистика в 16 раз хуже, чем у других стран с сопоставимым масштабом заражения, говорится в исследовании «Медиазоны».

Среди 186 медиков, гибель которых от коронавируса смогло подтвердить издание, две трети работали в Москве, Московской области, Петербурге и Дагестане. Чаще всего от COVID-19 умирали медсестры (34 случая), хирурги (18 случаев). По 15, 14, 13 и 12 летальных исходов зафиксировано среди терапевтов, санитарок, фельдшеров и водителей скорой помощи соответственно. Анестезиологи-реаниматологи погибли от болезни в 11 случаях.

Доля медиков в общем количестве смертей от СOVID-19 в России — порядка 7%. В Италии этот показатель составляет 0,65%, в Испании — 0,27%, в США — 0,48%.

Среди предполагаемых причин такой высокой доли медиков в количестве смертей называется заниженность реального количества всех летальных исходов и высокий профессиональный риск из-за нехватки средств индивидуальной защиты.