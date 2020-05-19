МЧС направило людей и технику для дезинфекции в Дагестан

Для проведения спецобработки лечебных, образовательных, социальных учреждений и объектов транспортной инфраструктуры в Дагестан из-за вспышки коронавируса МЧС направило 26 единиц техники и 140 специалистов. Об этом говорится на сайте министерства.

Помощь направлена в рамках поручения, которое дал президент России Владимир Путин. 18 мая он заявил, что ситуация с коронавирусом в Дагестане требует оперативного вмешательства. По мнению президента, высокая смертность в республике связана с самолечением.

До этого министр здравоохранения Дагестана Джамалудин Гаджиибрагимов говорил блогеру Руслану Курбанову в Instagram-интервью, что от COVID-19 в республике умерло 40 медработников. При этом зарегистрировано более 3,2 тыс. случаев коронавируса, а с учетом больных внебольничной пневмонией — 13 тыс.