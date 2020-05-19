Минкомзвязь может назначить дочку «Ростеха» федеральным оператором дорожных камер

Дочка «Ростеха» компания «ГЛОНАСС БДД» может стать единым исполнителем контрактов по установке и обслуживанию дорожных камер, которые фиксируют нарушения участников дорожного движения. Соответствующее распоряжение готовит Минкомсвязи, сообщает «КоммерсантЪ».

В ряде регионов, в том числе в Московской области, обслуживанием камер занимаются частные компании, возвращающие свои инвестиции как часть от выписанных штрафов.

Идею о создании единого оператора в 2019 году президенту Владимиру Путину предлагал «Ростех», однако против инициативы выступили все участники рынка, а также работавшие тогда на должностях вице-премьера Максим Акимов и главы Минкомсвязи Константин Носков. Однако после смены правительства к идее вновь вернулись.

Согласно письму, которое Минкомсвязи направило в регионы, в субъектах должны подтвердить «заинтересованность в указанной модели контрактации» и определить ответственный орган власти, которому предстоит обосновать цену будущего контракта с ООО «ГЛОНАСС БДД».

Представители рынка считают, что появление единого оператора приведет к уходу многих компаний. В Ассоциации производителей и операторов систем фотовидеофиксации ОКО предупреждают, что «фактически будет разрушена конкурентная и эффективно регулируемая отрасль», а «экономических стимулов для улучшения уровня оказания услуг» не будет. Объем рынка камер дорожной видеофиксации в России может достигать 15 млрд руб., говорят эксперты. Но проблема даже шире, так как единый оператор за счет разработок «Ростеха» убьет не только рынок операторов, но и рынок производителей комплексов и остановит научные работы по совершенствованию камер.