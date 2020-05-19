Почти 300 тысяч человек в России заболели COVID-19

За последние сутки в России выявлено 9263 новых случая коронавируса. 115 человек умерли, выздоровел 5921 человек.
Всего в России выявлен 299 941 случай коронавируса. Умерли 2837 человек, выздоровели 76 130.
Новые случаи:
🔸Москва — 3545
🔸Московская область — 898
🔸Санкт-Петербург — 453
🔸Нижегородская область — 260
🔸Свердловская область — 138
🔸Ростовская область — 131
🔸Калужская область — 114
🔸Брянская область — 112
🔸Ярославская область — 109
🔸Саратовская область — 109
🔸Иркутская область — 97
🔸Ульяновская область — 96
🔸Челябинская область — 96
🔸Республика Дагестан — 93
🔸Краснодарский край — 93
🔸Тульская область — 92
🔸Республика Башкортостан — 92
🔸Рязанская область — 91
🔸Республика Татарстан — 88
🔸Волгоградская область — 86
🔸Тамбовская область — 85
🔸Владимирская область — 83
🔸Ленинградская область — 81
🔸Курская область — 80
🔸Республика Северная Осетия — 77
🔸Чувашская Республика — 76
🔸Новосибирская область — 76
🔸Пензенская область — 73
🔸Архангельская область — 72
🔸Ставропольский край — 70
🔸Белгородская область — 69
🔸Красноярский край — 69
🔸Самарская область — 65
🔸Приморский край — 63
🔸Кабардино-Балкарская Республика — 62
🔸Липецкая область — 58
🔸Ямало-Ненецкий АО — 58
🔸Ханты-Мансийский АО — 56
🔸Омская область — 53
🔸Пермский край — 52
🔸Республика Тыва — 52
🔸Хабаровский край — 52
🔸Воронежская область — 51
🔸Смоленская область — 51
🔸Республика Марий Эл — 50
🔸Республика Ингушетия — 46
🔸Тюменская область — 46
🔸Забайкальский край — 45
🔸Республика Саха (Якутия) — 45
🔸Алтайский край — 44
🔸Республика Коми — 39
🔸Оренбургская область — 38
🔸Астраханская область — 34
🔸Республика Мордовия — 34
🔸Новгородская область — 33
🔸Орловская область — 32
🔸Калининградская область — 32
🔸Республика Адыгея — 31
🔸Псковская область — 27
🔸Республика Бурятия — 25
🔸Республика Хакасия — 25
🔸Вологодская область — 23
🔸Ивановская область — 22
🔸Чеченская Республика — 20
🔸Камчатский край — 20
🔸Тверская область — 19
🔸Мурманская область — 18
🔸Томская область — 16
🔸Костромская область — 13
🔸Республика Крым — 13
🔸Кировская область — 12
🔸Карачаево-Черкесская Республика — 11
🔸Удмуртская Республика — 11
🔸Курганская область — 11
🔸Амурская область — 9
🔸Республика Карелия — 8
🔸Магаданская область — 7
🔸Сахалинская область — 6
🔸Еврейская АО — 6
🔸Кемеровская область — 5
🔸Севастополь — 4
🔸Ненецкий АО — 3
🔸Республика Алтай — 3