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Почти 300 тысяч человек в России заболели COVID-19

19.05.2020

За последние сутки в России выявлено 9263 новых случая коронавируса. 115 человек умерли, выздоровел 5921 человек.

Всего в России выявлен 299 941 случай коронавируса. Умерли 2837 человек, выздоровели 76 130.

Новые случаи:

🔸Москва — 3545

🔸Московская область — 898

🔸Санкт-Петербург — 453

🔸Нижегородская область — 260

🔸Свердловская область — 138

🔸Ростовская область — 131

🔸Калужская область — 114

🔸Брянская область — 112

🔸Ярославская область — 109

🔸Саратовская область — 109

🔸Иркутская область — 97

🔸Ульяновская область — 96

🔸Челябинская область — 96

🔸Республика Дагестан — 93

🔸Краснодарский край — 93

🔸Тульская область — 92

🔸Республика Башкортостан — 92

🔸Рязанская область — 91

🔸Республика Татарстан — 88

🔸Волгоградская область — 86

🔸Тамбовская область — 85

🔸Владимирская область — 83

🔸Ленинградская область — 81

🔸Курская область — 80

🔸Республика Северная Осетия — 77

🔸Чувашская Республика — 76

🔸Новосибирская область — 76

🔸Пензенская область — 73

🔸Архангельская область — 72

🔸Ставропольский край — 70

🔸Белгородская область — 69

🔸Красноярский край — 69

🔸Самарская область — 65

🔸Приморский край — 63

🔸Кабардино-Балкарская Республика — 62

🔸Липецкая область — 58

🔸Ямало-Ненецкий АО — 58

🔸Ханты-Мансийский АО — 56

🔸Омская область — 53

🔸Пермский край — 52

🔸Республика Тыва — 52

🔸Хабаровский край — 52

🔸Воронежская область — 51

🔸Смоленская область — 51

🔸Республика Марий Эл — 50

🔸Республика Ингушетия — 46

🔸Тюменская область — 46

🔸Забайкальский край — 45

🔸Республика Саха (Якутия) — 45

🔸Алтайский край — 44

🔸Республика Коми — 39

🔸Оренбургская область — 38

🔸Астраханская область — 34

🔸Республика Мордовия — 34

🔸Новгородская область — 33

🔸Орловская область — 32

🔸Калининградская область — 32

🔸Республика Адыгея — 31

🔸Псковская область — 27

🔸Республика Бурятия — 25

🔸Республика Хакасия — 25

🔸Вологодская область — 23

🔸Ивановская область — 22

🔸Чеченская Республика — 20

🔸Камчатский край — 20

🔸Тверская область — 19

🔸Мурманская область — 18

🔸Томская область — 16

🔸Костромская область — 13

🔸Республика Крым — 13

🔸Кировская область — 12

🔸Карачаево-Черкесская Республика — 11

🔸Удмуртская Республика — 11

🔸Курганская область — 11

🔸Амурская область — 9

🔸Республика Карелия — 8

🔸Магаданская область — 7

🔸Сахалинская область — 6

🔸Еврейская АО — 6

🔸Кемеровская область — 5

🔸Севастополь — 4

🔸Ненецкий АО — 3

🔸Республика Алтай — 3

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