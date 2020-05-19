В Санкт-Петербурге запретили прощания с покойными

Главный санитарный врач Петербурга Наталья Башкетова запретила до особого распоряжения проводить церемонии прощания с умершими от любых причин «в связи с продолжающимся ухудшением эпидемиологической обстановки». Об этом сообщает «Фонтанка».

Предписание датировано 8 мая, однако, по данным издания, ни на одном из официальных ресурсов эта информация не доведена до сведения граждан. В ГУП «Ритуальные услуги» отметили, что закрытые гробы теперь обязательны даже в случае, если человек погиб в ДТП или драке, так как «тела же все равно находятся все вместе» в морге.

При этом ВОЗ на 18 мая не сообщала о случаях заражения от трупа, инфицированного коронавирусом.