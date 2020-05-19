Флешки с интервью Гордону Поклонской и Стрелкова переданы в Гаагу

Связанные с преступлениями против Украины данные из интервью с бывшим прокурором Крыма Натальей Поклонской и бывшим министром обороны самопровозглашенной ДНР Игорем Гиркиным (Стрелковым) переданы в Гаагу в рамках дела об агрессии России в Крыму и в Донбассе. Об этом сообщил автор интервью Дмитрий Гордон.

«Только что на моем YouTube-канале закончилась трансляция интервью с террористом Гиркиным. У многих людей возникло непонимание, почему Дмитрий Гордон, который известен своей украинской позицией, берет интервью у Натальи Поклонской и Игоря Гиркина. Многие недальновидные, необразованные, непонимающие люди поспешили заклеймить меня позором», — сказал Гордон, поясняя, что на самом деле интервью были сделаны совместно с украинскими спецслужбами.

По словам журналиста, «сегодня флешки с материалами из этих интервью находятся в Гааге, и эти показания станут одними из основных свидетельств на процессе в Гааге по делу об аннексии Крыма и развязывании кровавой бойни на Донбассе».

Гордон также попросил стереть надписи на асфальте у его офиса тех, кто обвинял его в измене и устраивал акции. Он также отметил, что «первый замгенпрокурора Украины Гюндуз Мамедов опубликовал от имени Генеральной прокуратуры благодарность за помощь Украине в расследовании громких дел».