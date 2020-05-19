В США сообщили об успешном испытании вакцины от коронавируса

Компания Moderna сообщила об успешных клинических испытаниях вакцины от нового коронавируса. Как передает ТАСС, участники испытаний были разделены на несколько групп и получали разные дозы вакцины. У тех, кто получал наименьшую дозу вакцины, антитела выработались примерно в том же количестве, которое наблюдается у людей, переболевших COVID-19. При этом у тех, кто получал большую дозу, антител в организме к окончанию испытаний было выявлено намного больше, чем у пациентов с коронавирусом после излечения.

Всего в испытаниях приняли участие 45 человек.

Помимо Moderna испытания вакцины в США ведут компании Inovio Pharmaceuticals и Pfizer, сотрудничающая с германской компанией Biontech. Крупный производитель фармацевтических средств Johnson & Johnson планирует начать испытания своей вакцины в сентябре.