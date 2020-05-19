ФСБ хочет проверить системы контроля граждан на защищенность

Системы мониторинга поведения граждан, которые используются в период карантина, должны согласовываться со спецслужбами. Об этом руководитель научно-технической службы ФСБ Эдуард Черновольцев говорит в письме в Минкомсвязь, пишет «КоммерсантЪ».



ФСБ поддерживает предложения о необходимости «должной защищенности» систем мониторинга поведения граждан, изложенные в заключении московского отделения Ассоциации юристов России. При разработке таких систем необходимо согласовывать технические задания и модели угроз безопасности информации с ФСБ. Служба готова рассматривать подобные антикризисные информационные системы на предмет наличия угроз безопасности в недельный срок.

Все информационные системы для мониторинга граждан должны соответствовать требованиям ФСБ и Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) по защите от несанкционированного доступа, изменения или уничтожения информации, так как ценность и чувствительность для граждан собираемых данных крайне высока, указывало ранее МО АЮР в обращении в правительство, мэрию Москвы, Минкомсвязь и ФСБ.