Группа «Аэрофлот» получит почти 8 млрд рублей компенсаций

7,89 млрд рублей получат авиакомпании, входящие в состав Группы «Аэрофлот», ПАО «Аэрофлот», АО «Авиакомпания Россия» и АО «Авиакомпания «Аврора». Соответсвующий приказ подписал глава Росавиации Александр Нерадько.
На рассмотрении в ведомстве находятся документы еще от шести авиакомпаний. Заявки на субсидии подали «СмартАвиа», «Уральские авиалинии», «Сибирь», «Азур Эйр», «Азимут» и «Ред Вингс».
«В период ограничения пассажирских перевозок данная мера государственной поддержки обеспечит продолжение деятельности российских авиакомпаний и сохранение специалистов авиационного персонала гражданской авиации», — говорят в Росавиации.