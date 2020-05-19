Егор Жуков подал жалобу на политическое преследование в ЕСПЧ

Осужденный на три года за призывы к экстремизму студент ВШЭ Егор Жуков направил жалобу в Европейский суд по правам человека, так как считает, что его преследование и судебный вердикт имеют политические мотивы, и он был наказан за критику власти. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на руководителя международной практики правозащитной группы «Агора» Кирилла Коротеева.

Жуков был задержан 2 августа в рамках «московского дела», сначала его обвиняли в «массовых беспорядках», позже заменили обвинение на публичные призывы к экстремизму из-за видео на YouTube.

Жуков считает, что суд не дал ему возможности возражать против обвинений, а заключение экспертов Института криминалистики Центра специальной техники ФСБ, на основе которого строилась позиция обвинителей, было получено в ходе предварительного следствия без участия защиты. При этом эксперты опирались на вырванные из контекста слова, а в целом Жуков пропагандировал ненасильственные методы борьбы.